Путин рассказал о будущем Национального космического центра

Национальный космический центр в России может и должен стать центром мирового класса; планируется, что «контур» проекта появится к 2022 году, заявил президент России Владимир Путин.

В День космонавтики Владимир Путин посетил НПО «Энергомаш», где ознакомился с перспективными разработками в области ракетного двигателестроения и пообщался с коллективом предприятия, передает РИА «Новости».

Президент заявил, что Национальный космический центр должен выглядеть «современно, красиво, достойно отрасли», чтобы в нем «могли быть сосредоточены наш научный и образовательный потенциал».

«Этот проект примерно будет стоить 25 млрд рублей. Рассчитываем, что в 2022 году уже контур появится», – добавил он.

По словам российского лидера, необходимо, чтобы в этом центре находилось не только все, что касается космоса напрямую, но чтобы рядом размещался и кластер из смежных областей, которые крайне нужны космической отрасли – таких, например, как материаловедение.

«Мне представляется, что он может и должен стать центром мирового класса. И, конечно, для таких, как вы – молодых специалистов, перспективных – это будет очень интересно. Я думаю, что там мы можем создать до 20 тысяч новых высококлассных рабочих мест», – сказал Путин.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал строительство космического центра в Москве в виде ракеты.

С поручением создать Национальный космический центр Путин выступил 20 февраля.