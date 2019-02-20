Путин поручил создать Национальный космический центр

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, поручил Роскосмосу и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр.

«Поручаю Роскосмосу совместно с правительством Москвы – коллеги приходили ко мне, докладывали, хороший проект – сформировать Национальный космический центр», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, этот центр должен обеспечить работу основных профильных организаций космической отрасли, проведение научных исследований и подготовку кадров для отрасли.