Рогозин анонсировал строительство космического центра в Москве в виде ракеты

Здание будущего национального космического центра в Москве будет иметь облик ракеты, рассказал в пятницу гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ Роскосмоса и будет построено в районе улицы Мясищева…Предлагают разные варианты. Они похожи на ракету, один из вариантов напоминает ракету-носитель сверхтяжелого класса», – сказал Рогозин, передает ТАСС.

Сообщается, что национальный космический центр построят на территории космического научно-производственного центра им. Хруничева, а главное здание расположат так, чтобы не закрывать вид жителям окрестных домов. В рамках проекта будет создан ситуационный центр и еще один центр управления полетами (ЦУП), который, по словам Рогозина, станет «зеркалом» центра в Королеве. Новый ЦУП будет работать на перспективные программы, в том числе, по освоению Луны, подчеркнул глава «Роскосмоса».

Также Рогозин отметил, что вместе с космическим центром появятся и новые инфраструктурные объекты – четыре моста, ориентированные на станции метро «Шелепиха» и «Мневники». Строительство центра намечено на этот год. Планируется, что объект, рассчитанный на 20 тысяч человек, введут в эксплуатацию через 3,5 года.

С поручением создать Национальный космический центр 20 февраля выступил президент России Владимир Путин.