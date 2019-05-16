Акции Газпрома подорожали выше 200 рублей впервые за семь лет

Во время торгов Московской биржи в четверг обыкновенные акции Газпрома стали дороже на 2,4% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии (200,3 рубля за бумагу), свидетельствуют данные торговой площадки.

Об этом сообщает ТАСС.

Свыше 200 рублей акции Газпрома стоили в последний раз в марте 2012 года.

14 мая по итогам дня капитализация Газпрома превысила аналогичный показатель Роснефти, что подняло газовый холдинг на второе место в рейтинге среди российских компаний.