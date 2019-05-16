Путин рассказал, как носил соседку на пятый этаж на руках

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ рассказал, что до 30 с лишним лет жил в доме без лифта и носил соседку на пятый этаж, поэтому прекрасно понимает проблемы людей в таких домах.

На медиафоруме Путину рассказали, что в Пензе из-за долгого ремонта в многоквартирном доме ветераны войны в течение семи месяцев не могли выйти на улицу. Все проблемы были решены только после публикации в СМИ, передает ТАСС.

«Я представляю, если люди в возрасте спуститься не могут. Я жил без лифта до 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, а она не могла подняться. Не каждый раз, конечно, но были такие случаи. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации. Безобразие!» – рассказал Путин.

Путин о стариках, оказавшихся запертыми на седьмом этаже дома из-за ремонта лифта: Я жил без лифта до тридцати с лишним лет. Соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, она не могла подняться. Безобразие, что еще говорить! pic.twitter.com/VLlvniaTGk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 мая 2019 г.

Он отметил, что реакция органов власти на сюжеты в СМИ о нарушениях на их территории должна быть мгновенной, как рефлекс у собаки Павлова.