Путин одобрил идею выдавать бесплатные учебники в школах

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о том, чтобы школьные учебники были бесплатным. Об этом Путин заявил в ходе медиафорума ОНФ в Сочи.

Президент России Владимир Путин предложил проверить обеспечение учеников тетрадями и учебниками. Об этом он заявил в ходе медиафорума ОНФ в Сочи. «Учебники и тетради – это не одно и то же. Учебники должны быть бесплатными, они передаются от одного ученика к другому и их должно хватать», – считает президент.

Путин подчеркнул, что рабочие тетради – это расходный материал, поэтому «в этом вопросе нужно адресно помогать тем семьям, которые в этом нуждаются».

О том, что школьники должны обеспечиваться не только бесплатными учебниками, но и бесплатными рабочими тетрадями, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» (образовательный центр «Сириус») Елена Шмелева.

В четверг Владимир Путин участвует в пленарном заседании шестого медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Медиафорум стартовал в Сочи 14 мая, участниками стали порядка 500 человек. В числе ключевых тем форума – реализация нацпроектов. Работа форума в первые два дня проходила в рамках мастер-классов, дискуссий и секций. В частности, работали секции, посвященные печатным СМИ, новым медиа, а также перспективам цифровизации в России.

Первый медиафорум ОНФ состоялся в 2014 году. Первые четыре форума проходили в Санкт-Петербурге, пятый – в Калининграде.