Китай поймали на нарушении санкций США по иранской нефти

Китай продолжает импортировать иранскую нефть, несмотря на введенные Соединенными Штатами санкции.

Так, согласно данным по отслеживанию судов на портале Refinitiv Eikon, танкер Marshal Z, перевозивший иранскую нефть в нарушение санкций США, выгрузил сырье в резервуары недалеко от китайского города Чжоушань, передает Reuters.

На борту танкера находилось почти 130 тыс. тонн топлива. По словам источника, сырье везли в Китай в течение нескольких месяцев, передавая между четырьмя коммерческими судами. Кроме того, поставщики использовали поддельные документы, согласно которым нефть якобы добывалась в Ираке.

В начале мая замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил, что Тегеран мобилизует все ресурсы, в том числе использует «серый рынок» продажи нефти, чтобы преодолеть последствия санкций, введенных Вашингтоном.

Санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года – вскоре после того, как президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы США полностью лишить Иран главного источника доходов – торговли нефтью.