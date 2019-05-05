Иран назвал способ преодоления нефтяных санкций США

Тегеран мобилизует все ресурсы, в том числе использует «серый рынок» продажи нефти, чтобы преодолеть последствия санкций, введенных Вашингтоном, сообщил замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния.

Заманиния не уточнил, что имеет в виду под «серым рынком», однако назвал подобную торговлю «не мошенничеством, а ответом на санкции, которые ИРИ считает несправедливыми и незаконными», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Иранский министр также призвал принять срочные меры в сфере экономики. Правительство республики в настоящее время работает над ними, добавил он.

Санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года – вскоре после того, как президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы США полностью лишить Иран главного источника доходов – торговли нефтью.