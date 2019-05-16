Мэр Красноярска запретил строительство храма на месте сквера

Мэр Красноярска Сергей Еремин не разрешил начать строительство храма на месте одного из городских скверов.

«Мэр Красноярска Сергей Еремин принял ряд решений по вопросам строительства религиозных объектов. Глава города подписал постановление об отказе в предоставлении разрешения на использование земельного участка, расположенного в границах улицы Баумана и проспекта Свободный. Прежде всего, в связи с наличием на этой территории сквера и необходимости сноса зеленых насаждений для строительства храма», – говорится в сообщении на сайте мэрии города.

Общественные слушания о строительстве храма прошли в середине апреля. На них большинство высказалось против строительства.

Власти города сообщили, что мэр также утвердил корректировку расположения Богородице-Рождественского кафедрального собора на набережной Енисея и согласовал использование под храм участка в одном из районов города.

Тем временем в Екатеринбурге в понедельник и вторник прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал стороны конфликта к диалогу, отметив, что для верующих восстановление храма Святой Екатерины – многолетний вопрос, а для протестующих горожан важно сохранить каждый кусочек зелени и деревья.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как возник конфликт вокруг екатеринбургского храма.