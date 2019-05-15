Путин: Россия – не пожарная команда

Российский президент Владимир Путин, говоря о ситуации вокруг ядерной сделки Ирана, заявил, что Россия не может спасать все подряд, как пожарная команда.

«Россия не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит. Мы свою роль сыграли, мы и дальше готовы такую же позитивную роль играть. Но это зависит не только от нас, это зависит от всех партнеров, от всех игроков, включая и США, и европейские страны, и Иран», – передает слова Путина ТАСС.

Также Путин заметил, что говорил представителям Тегерана о нецелесообразности выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий, так как в разрушении договоренностей в итоге обвинят Иран, а не США.