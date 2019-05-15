Путин заявил о необходимости полномасштабных переговоров с США по ДСНВ

Если будет решено продлевать истекающий договор о сокращении наступательного вооружения (ДСНВ), то необходимо начинать полномасштабные переговоры с США, заявил президент России Владимир Путин.

Он добавил, что возобновление диалога России и США зависит от Вашингтона; Москва, в свою очередь, открыта для контактов, передает ТАСС.

Отметим, что накануне президент Владимир Путин обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию с ДСНВ.

В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что якобы планируется «ядерная сделка» Москвы, Пекина и Вашингтона. Пекин опроверг заявления Трампа.