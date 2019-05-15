Членов экипажа сгоревшего «Суперджета» выписали из больницы

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения России, всех членов экипажа сгоревшего при аварийной посадке в Шереметьево «Суперджета» выписали из больницы после авиакатастрофы.

«До пяти человек сократилось количество находящихся на стационарном лечении пострадавших в результате авиакатастрофы рейса Москва – Мурманск. После сегодняшней выписки четырех членов экипажа из НИИ Склифосовского там остается один пациент в тяжелом состоянии с положительной динамикой; в НИИ Вишневского Минздрава России находятся четверо: один в состоянии средней степени тяжести, трое – в среднем, близком к удовлетворительному», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» вернулся в Шереметьево через 28 минут полета. При совершении жесткой посадки воздушное судно сгорело. Из 78 находившихся на борту человек 41 погиб.

В интервью газете ВЗГЛЯД главный инспектор Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктор Долбилов рассказал, что трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков.