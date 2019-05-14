Огромный провал рядом с жилыми домами в Тульской области попал на видео

Огромный провал в селе Дедилово Киреевского района Тульской области диаметром около 15 метров и глубиной свыше 30 метров попал на видео.

На кадрах можно увидеть, что сейчас провал, образовавшийся в селе еще 8 мая, огорожен лентой. На заднем плане можно увидеть стоящую теплицу.

«Центр 71» сообщает, что рядом с провалом находиться небезопасно, так как он может увеличиваться. Отмечается, что по утверждениям местных жителей такие провалы в селе не являются редкостью, так как после активной добычи бурого угля в 30-60-е годы на территории осталось много шахт. Негативно влияет на состояние земли и заболоченность в этом районе.

Провал образовался на территории частного домовладения на расстоянии около 20 метров от жилого дома. Сообщается, что местные жители услышали гул.

В настоящее время специалисты выясняют причины провала грунта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии. По данным властей, обследование проводится с привлечением профильных специалистов.

«Ежедневно администрацией МО Дедиловское Киреевского района и главным управлением МЧС России по Тульской области проводится мониторинг на предмет дальнейшего расширения провала и обрушения на указанной территории. Признаков расширения и обрушения провала не выявлено», – говорится в сообщении минприроды.

При этом по словам властей, глубина ямы составляет не 30, а 15 метров.