В Донбассе погиб напарник «Ведьмы»

В украинских соцсетях сообщают о гибели бойца ВСУ «Питбуля», который был напарником Яны Червоной («Ведьма»), в Донбассе.

«Питбуль, погиб сегодня! Практически сразу после Янки. Теперь они вместе на небе, снова напарники», – сообщается в Facebook «Сестра милосердия АТО/Харьков».

О гибели Питбуля сообщила в Facebook Елена Любинецкая.

«Антон Викторович Питбуль. Утром прочла твой пост и в груди все сжалось. Теперь и тебя не стало», – написала она.

На странице Питбуля в Facebook опубликована запись: «Дважды не умирают. Дважды не убьют!!! Погибнуть в Бою – ЧЕСТЬ!!!»

В комментариях отмечают, что «разница с Ведьмой – 50 дней».

Портал «Факты» отмечает, что Питбуль недавно записал видео на передовой и вспомнил погибшую Яну Червону.

Напомним, известная украинская пулеметчица Яна Червона с позывным «Ведьма» погибла в начале апреля на линии соприкосновения в Донбассе. У нее остались двое детей. Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил ее орденом Богдана Хмельницкого III степени.