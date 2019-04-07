«Ведьму» посмертно наградили орденом

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил пулеметчицу нацбатальона «Донбасс-Украина» Яну Червоную («Ведьма») орденом Богдана Хмельницкого III степени.

«За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну – старшего солдата (посмертно)», – передает УНИАН текст указа президента Украины.

Ранее сообщалось, что воевавшая в нацбатальоне «Донбасс» с 2016 года Яна Червоная погибла от попадания ПТУР в блиндаж. У нее остались двое детей.

В ЛНР заявили, что «Ведьма» погибла в результате разрыва миномета на позициях ВСУ.