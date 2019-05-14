На Украине задержан экс-глава Нацгвардии

Бывший руководитель Нацгвардии Украины Юрий Аллеров был задержан 14 мая, об этом сообщила пресс-секретарь специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) страны Ольга Постолюк.

«Экс-командующий Нацгвардией задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса по подозрению в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины», – сказала Постолюк, передает УНИАН.

Отмечается, что вменяемая статья предполагает присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением подозреваемым.

К концу дня Аллерову вручат подозрение. Ходатайство об избрании меры пресечения будет направлено в Соломенский райсуд Киева 15 мая.

По словам Постолюк, Аллерова подозревают в участии в аферах при строительстве жилья для военнослужащих Нацгвардии.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что в офисах и по месту жительства должностных лиц Нацгвардии и в офисах некоторых частных компаний 14 мая проводились обыски.

«Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины, по версии следствия, утратило активы на 81,64 млн грн (около 3,1 млн долларов – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит цитату ведомства издание.

Генерал-полковник Аллеров командовал Нацгвардией с 30 декабря 2015 года. Он был отстранен от должности командующего Нацгвардией 7 мая 2019 года.