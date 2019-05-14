ЕС и страны «Восточного партнерства» не смогли принять итоговую декларацию

Евросоюз (ЕС) и государства программы «Восточное партнерство» не смогли согласовать текст итоговой декларации конференции высокого уровня по случаю 10-летия проекта, сообщил дипломатический источник в делегации одной из стран СНГ.

Источник сообщил, что «общая декларация конференции не согласована», передает ТАСС.

Он уточнил, что «документ будет распространен после завершения конференции, однако не как общая декларация ее участников, а лишь как заявление председательствующего верховного представителя (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики) Могерини».

Напомним, «Восточное партнерство» – это проект ЕС, нацеленный на развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.