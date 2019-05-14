Житель Кузбасса в шутку убил друга

В городе Березовский Кемеровской области 26-летний мужчина убил своего друга во время шуточного спарринга.

Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту происшествия, сообщается на сайте СК по Кемеровской области.

«По версии следствия, в декабре 2018 года в утреннее время обвиняемый с приятелем, собираясь на работу, стали в шутку бороться. Во время своеобразного спарринга мужчина ударил друга кулаком в живот, после чего они прекратили шуточную потасовку и разошлись. Через несколько минут обвиняемый заметил, что приятель упал и не подает признаков жизни», – сообщает пресс-служба СК.

Мужчина вызвал скорую, прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти «стала закрытая травма живота с разрывом внутренних органов».

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. После того, как была собрана доказательна база, уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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