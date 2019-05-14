В якутском магазине нашли кефир за 750 рублей

Жители Якутии нашли в одном из магазинов республики кефир за 750 рублей, сообщают местные СМИ.

Дорогостоящий кисломолочный продукт марки Parmalat продавали в супермаркете «Поярков», передает портал SakhaDay.

Кефир этой же марки с пониженным содержанием жира стоил 740 рублей, говорится в сообщении. Утверждается, что после появления публикаций в соцсетях цена на кефир была снижена до 680 рублей. Также отмечается, что в Москве бутылка такого же кефира стоит от 65 до 85 рублей.

Как передает Znak.com, в администрации магазина информацию о цене на кефир Parmalat подтвердили, однако позже заявили, что ценник на товар повесили с опечаткой.