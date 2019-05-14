«Отчаянная домохозяйка» признала вину в суде США

Известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки» голливудская актриса Фелисити Хаффман признала вину в попытке мошенничества, сообщают СМИ.

Прокуратура рекомендовала назначить ей наказание в виде четырех месяцев тюрьмы и штрафа в 20 тыс. долларов за то, что Хаффман пыталась дать взятку в 15 тыс. долларов при сдаче ее дочерью экзамена в вуз, передает ТАСС со ссылкой на CNN и TMZ.

Отмечается, что Хаффман «в отличие от других участников скандала со взятками признала свою вину», поэтому прокуратура с ней «мягко обошлась».

Напомним, в марте по данному делу арестовали около 50 человек, включая Хаффман и еще одну актрису – Лори Лафлин (сериал «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение»).