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15 марта, пятница  |  Последнее обновление — 13:46  |  vz.ru
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Российские авиакомпании могут подзаработать на запретах проблемных «Боингов»Фото: ZUMA/ТАСС
Мировая авиационная общественность чуть ли не щипцами заставила США приостановить полеты Boeing 737 Max. Американцы сделали это практически самыми последними, ведь на кону потери их крупнейшей корпорации. Чем заменять более 350 проблемных «Боингов»? Не приведет ли это к коллапсу мировых авиаперевозок? И как Россия может подзаработать на всей этой истории? Подробности...
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Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

Последний раз президент США был на русской земле в сентябре 2013-го – на саммите «Большой двадцатки»Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Пять лет назад, после присоединения Крыма к России, началось открытое противостояние нашей страны и Запада. Оно назревало и до тех событий, а после «русской весны» лишь прорвалось наружу. Самой заметной формой конфликта является война санкций, но в основе всего лежит геополитический и даже цивилизационный конфликт России и Запада. Что показали истекшие пять лет? Подробности...
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За «Лидеров России» началась серьезная борьба

В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцевФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Самый главный инструмент изменения мира – это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи. Подробности...
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Репутация лучших университетов мира подмочена взятками

Лучшие вузы англосаксонского мира окружены почетом, но при этом скрывают коррупционные тайныФото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
Изощренную схему обмана при поступлении в вузы престижной «Лиги плюща» вскрыли сотрудники ФБР. Скандал в самых известных и дорогих университетах мира ставит под сомнение их лидирующие позиции в мировых рейтингах, а заодно и сами рейтинги. Как получилось так, что столь уважаемые учебные заведения оказались насквозь коррумпированными? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...

Мир на глазах теряет «американскую мечту»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крах Советского Союза повлек без преувеличения катастрофические последствия на огромной части земного шара. Если Штаты в том или ином виде последуют по его стопам, мало не покажется всей планете. Подробности...
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Брексит как бесконечное «безумное чаепитие»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Выход из ЕС без сделки – ни в коем разе. Выход с мэевской сделкой – плохо. Второй референдум – хрена лысого, люди уже сказали свое слово. Давайте попросим отсрочки и будем еще полгода толочь воду в ступе. Подробности...
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            Репутация лучших университетов мира подмочена взятками

            Лучшие вузы англосаксонского мира окружены почетом, но при этом скрывают коррупционные тайны   15 марта 2019, 13:00
            Фото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
            Текст: Виктория Никифорова

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            Изощренную схему обмана при поступлении в вузы престижной «Лиги плюща» вскрыли сотрудники ФБР. Скандал в самых известных и дорогих университетах мира ставит под сомнение их лидирующие позиции в мировых рейтингах, а заодно и сами рейтинги. Как получилось так, что столь уважаемые учебные заведения оказались насквозь коррумпированными?

            В американском высшем образовании разразился знаковый скандал. В течение десяти месяцев сотрудники ФБР расследовали деятельность «благотворительной» организации Key Worldwide Foundation. Ее основатель Уильям (для друзей Рик) Сингер обещал родителям помощь в подготовке детей к поступлению в лучшие вузы страны. К этому делу он подходил творчески. Сингер подкупал экзаменаторов, проводивших экзамены SAT и ACT (аналог нашего ЕГЭ), давал взятки тренерам университетских спортивных команд, с помощью преподавателей подделывал результаты экзаменов.

            Преступная деятельность фонда шла с 2011 года. Общий объем только доказанных взяток превысил 25 миллионов долларов. Среди университетов, в которые Сингер «поступал» за взятки своих подопечных, числятся Йельский, Стэнфорд, университеты Калифорнии и Техаса и ряд менее знаменитых вузов.

            Сингер успел сбежать, однако вместе с ним ФБР привлекло к ответственности около 50 родителей, которым удалось незаконно пропихнуть своих детей в ведущие вузы США. Среди обвиняемых – звезда «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хафман и звезда «Полного дома» Лори Энн Локлин.

            Фелисити Хафман заплатила Сингеру 15 тысяч долларов осенью 2017 года. За это он добился, чтобы ее дочь смогла сдавать экзамен SAT в экзаменационном центре Западного Голливуда, с сотрудниками которого у Сингера было налажено взаимодействие. Преподаватель центра подделала экзаменационную работу дочери Хафман. В результате та получила на 400 баллов больше, чем обычно, и смогла поступить в вуз.

            Локлин со своим мужем Массимо Джианулли внесли в фонд Сингера в общей сложности полмиллиона долларов. Он поделился взятками с тренером команды по гребле университета Южной Калифорнии. Тренер зачислил дочерей Локлин в университетскую команду, хотя обе девушки вообще не умели грести.

            Для американских университетов очень важны спортивные достижения абитуриентов. Сингер подделывал их с размахом. В дело были вовлечены девять тренеров из ведущих вузов страны. За взятки они включали абитуриентов в университетские команды, выдавали им справки об участии в соревнованиях и сертификаты об их спортивных заслугах. Фабрикуя доказательства участия своих клиентов в состязаниях, Сингер в «Фотошопе» вставлял лица абитуриентов в фотографии ведущих спортивных команд. Потом все это шло в личное дело поступающего.

            С не меньшей изобретательностью подделывались результаты экзаменов. Подкупленные преподаватели в экзаменационных центрах помогали абитуриенту правильно отвечать на вопросы или исправляли его ответы в уже сданной работе. За дополнительную плату можно было нанять преподавателя, чтобы он и вовсе сдал экзамен вместо учащегося. В материалах уголовного дела содержится записка – образец корявого почерка абитуриента, на который должен был ориентироваться сотрудник экзаменационного центра, сдающий за него письменный экзамен.

            С 2011 года Сингер успешно «поступил» десятки абитуриентов, которые ни по каким параметрам не подходили для элитных вузов. Прослушивающее устройство записало, как он рекламировал свою лавочку новому клиенту: «Мы... помогаем самым богатым американским семьям «поступить» ребенка в вуз. Этим людям нужны гарантии, нужно, чтобы все было сделано как надо. Они не хотят возиться со всем этим».

            Реакция общественности на громкое уголовное дело оказалась вялой. «Богатые американцы за деньги пропихивают своих детей в элитные вузы. Шок! Сенсация!» – иронизировали журналисты. Дело в том, что

            система поступления в англосаксонские вузы и так является жестко сословной.

            В вузы «Лиги плюща» абитуриенты победнее вообще зачастую не подают заявления – они боятся не вписаться в элитную тусовку, даже если им каким-то чудом удастся выиграть стипендию.

            Во-первых, приоритет поступления в ведущие вузы имеют дети выпускников этого вуза. Давно возникли целые династии студентов. Так, в 1958 году Гарвард окончил Питер Малкин, видный застройщик, торговец недвижимостью, миллиардер. Потом Гарвард окончили все трое его сыновей. Из шестерых внуков Малкина пятеро поступили в Гарвард, шестой – в Стэнфорд.

            Во-вторых, совершенно легальным способом зачисления своего ребенка является «пожертвование» в университет. В 2017 году журналисты «Вашингтон Пост» опубликовали откровения одного из сотрудников приемной комиссии университета «Лиги Плюща». Он рассказал, что на личных делах абитуриентов ставятся пометки о том, сколько жертвуют в вуз его родители, типа: «500 тысяч. Зачислить в лист ожидания».

            Злые языки говорят, что именно так поступил в Гарвард Джаред Кушнер, будущий зять и советник Дональда Трампа. Незадолго до его зачисления миллиардер Кушнер-старший пожертвовал университету 2,5 миллиона долларов. Кушнер-младший утверждает, впрочем, что это простое совпадение.

            Элитные университеты на века цементируют классовую систему англосаксонских стран. Эти инкубаторы для элиты тщательно обороняются от притока студентов из «низших слоев». Ни критика правозащитников, ни расследования журналистов эту систему сломать не могут. В таких условиях верхушка среднего класса, у которой не хватает денег на «пожертвование» и связей, чтобы протолкнуть чадо в вуз «по знакомству», выходит на таких жучков, как Уильям Сингер. Сингера, скорее всего, посадят, но на его место придут новые бойцы.

            Показательно, как аккуратно вели свое расследование сотрудники ФБР. Они словно специально сосредоточились на самом низшем уровне университетской коррупции. На встречах с журналистами следователи всячески настаивают на том, что руководство университетов в преступных схемах Сингера никак замешано не было и ни о чем не знало. Хотя, например, только тренер йельской команды по женскому футболу получила от Сингера взяток на 400 тысяч долларов.

            Впрочем, для руководства элитных вузов это, конечно, смешные деньги. Там благодаря «пожертвованиям» ворочают десятками и сотнями миллионов долларов. Дело в том, что подобные благотворительные взносы позволяют жертвователям уклоняться от налогов.

            Теоретически здесь возможны самые разные финансовые схемы с откатами и распилами. Однако американские налоговики, вопреки своей прославленной дотошности, этими делами не интересуются.

            Буквально несколько дней назад руководитель процветающего хедж-фонда Дэвид Гоэль пожертвовал рекордные сто миллионов долларов своему родному Гарварду. Незадолго до этого 100 миллионов фунтов подарил Кембриджу его бывший выпускник Дэвид Хардинг – тоже, по странному совпадению, руководитель успешного хедж-фонда. Со стороны выглядит так, будто старинные университеты становятся чем-то вроде офшоров для успешных выпускников. Однако в этой области никаких расследований не ведется – ни в Англии, ни в США.

            Образование остается одним из самых успешных товаров, которым торгуют на экспорт в странах «западной демократии». Поэтому бизнес-интересы руководства топ-вузов надолго останутся гостайной. Взяточничество преподавателей и тренеров лишь надводная часть той масштабной коррупции, которая пронизывает всю систему высшего образования.

            Казалось бы, подделка результатов экзамена, взятки при поступлении – все это происходит обычно где-то в глухих провинциальных вузах развивающихся стран. Но университеты, в которые пропихивал абитуриентов Сингер, стабильно входят в специализированных рейтингах в первую десятку вузов мира. При этом, например, Пекинский университет, куда поступить за взятку физически невозможно (китайцы сдают аналог нашего ЕГЭ под строжайшим контролем), располагается где-то в третьей десятке. Наш МГУ не входит и в первую сотню.

            Скандал с американскими взяточниками лишний раз подчеркивает фиктивность всех этих рейтингов. Элитам развивающихся стран стоит, наверное, не пропихивать отпрысков в прославленные зарубежные университеты, а больше инвестировать в отечественное высшее образование.


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