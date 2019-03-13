Известная американская актриса сдалась ФБР по делу о коррупции в университетах

Американская актриса Лори Лафлин («Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение») добровольно явилась в отделение ФБР США в Калифорнии после обвинений в даче взяток за прием ее двух дочерей в престижный вуз, сообщило Associated Press.

Лафлин после ареста и заключения под стражу агентами ФБР предстанет перед судом Лос-Анджелеса – она и ее муж, дизайнер Моссимо Джаннулли, обвиняются в даче взятки в размере 500 тыс. долларов за то, чтобы ее дочерей зачислили в команду по гребле Университета Южной Калифорнии. Обе девушки никогда не занимались этим видом спорта, схема была использована для льготного поступления в вуз, передает ТАСС.

При этом Джаннулли был освобожден из-под стражи после внесения залога в 1 млн долларов.

Актриса – одна из 50 человек, которые проходят по делу о масштабной коррупционной схеме по приему детей известных родителей в престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты.

Лори Лафлин известна по ролям в сериалах «Полный дом», «Вечное лето» и «90210: Новое поколение». С 2014 года снимается в сериале Hallmark Channel «Когда зовет сердце».