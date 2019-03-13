В США разразился коррупционный скандал с поступлением детей звезд в Йель и Стэнфорд

Разоблачена крупнейшая коррупционная схема поступления детей голливудских звезд, топ-менеджеров и других обеспеченных людей в элитные университеты, в том числе в Йель и Стэнфорд, сообщают СМИ.

Выяснилось, что известные люди платили посредникам от 15 тыс. до 75 тыс. долларов за успешную сдачу экзаменационных тестов их детьми. Обвиняемыми по делу являются около 50 человек из шести американских штатов, их обвиняют во взяточничестве на 25 млн долларов. Для помощи в поступлении в университеты подтасовывались результаты и приписывались абитуриентам несуществующие достижения, пишет Forbes.

В числе университетов, куда за деньги поступали дети известных лиц, – Йельский, Джорджтаунский, Стэнфордский университеты, Университет Калифорнии и другие. Это крупнейшее в истории США дело о преступлениях при поступлении в университеты.

Схему прокуратура США считает «заговором национального масштаба», сообщается о множестве арестов. Обвиняются в том числе родители, спортивные тренеры учебных заведений и организаторы экзаменов, которые сдают абитуриенты.

Преступная схема, по данным прокуратуры, действует с 2011 года. Утверждается, что 58-летний Уильям «Рик» Сингер основал благотворительную организацию The Key Worldwide Foundation, через которую передавались взятки, в том числе сотрудникам администраций университетов. В обмен детей клиентов Сингера обозначали как выдающихся спортсменов или представителей другой категории, имеющей привилегии при поступлении. Схемой Сингер руководил через свою компанию Edge College & Career Network, расположенную в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния.

Среди клиентов Сингера топ-менеджеры, дизайнер одежды, ведущий юрист и голливудские актрисы: Фелисити Хаффман («Отчаянные домохозяйки») и Лори Лаффлин («Полный дом»). За успешную сдачу экзаменационных тестов их детьми они платили от 15 тыс. до 75 тыс. долларов. В одном эпизоде Сингер, по данным прокуратуры, получил от клиента более 500 тыс. за то, чтобы тот сделал его ребенка «выдающимся спортсменом».

Организатору коррупционной сети грозит до 65 лет тюрьмы и штраф 1,25 млн доллара.

«Главные инициаторы этого мошенничества – родители. Эти родители пользовались своим богатством для создания особого и несправедливого процесса поступления для своих детей. В этой ситуации настоящие жертвы – это усердные студенты», – заявил прокурор США по округу Массачусетс Эндрю Э. Леллинг.