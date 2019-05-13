В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса

В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.

«В Киев прилетел борт с ранеными, парни без ног и с другими тяжелыми ранениями. Пост пишу для тех, кто не устал и понимает, что в стране идет война... Сдать кровь можно в Центре крови на территории госпиталя», – сообщила она.

«Раненых привозят в военной форме, им нужно переодеться», – приводит слова Юсуповой УНИАН.

По ее словам, прибывшим бойцам необходимы вещи и продукты: спортивные костюмы, футболки, белье и носки, вода, соки, питьевые йогурты, колбаса, сыр, кофе чай и сладкое. Также Юсупова написала, что требуются одноразовая посуда и влажные салфетки, а из лекарств назвала «Декасалгин» и «Кетанов» в ампулах.

Напомним, несмотря на договоренности, Украина регулярно нарушает договоренности о прекращении огня и не выполняет условия Минских соглашений.

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