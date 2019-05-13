Анонсирована встреча Путина с главой МИД Китая

В понедельник президент России Владимир Путин примет глав российского и китайского министерств иностранных дел Сергея Лаврова и Ван И после того, как они завершат свои переговоры в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Далее президент летит в Сочи. В Сочи на тот момент уже завершатся переговоры министра иностранных дел Китая Ван И и его российского коллеги Сергея Лаврова. Министры будут приняты президентом, продолжится обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам российско-китайского партнерства», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он напомнил, что Путин недавно был в Пекине, где провел «очень насыщенные, плодотворные переговоры» с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор с китайской стороной будет продолжен в понедельник, добавил Песков.

Путин посетил Пекин в конце апреля, там он принял участие в форуме «Один пояс, один путь» и провел ряд двусторонних переговоров.