Белоруссия запретила ввоз птицы из Ставрополья

Белоруссия временно запретила ввоз птицы из Ставропольского края из-за болезни Ньюкасла.

«По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Ставропольского края зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла. В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из данного региона живой птицы, инкубационного и пищевого яйца», – сообщили в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии, передает ТАСС.

Болезнь Ньюкасла – вирусное заболевание птиц, характеризуется пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. Для здоровья человека данный вирус не опасен, но контакт с инфицированными птицами может вызвать конъюнктивит и гриппоподобные симптомы.

Также под запрет попали мясо птицы, все виды птицеводческой продукции и продукты ее переработки, пух и перо, корма и кормовые добавки животного происхождения, кроме добавок для кошек и собак, прошедших термическую обработку.

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