Фальшивые дипломы обнаружили у депутатов в Югре

У двух депутатов гордумы в Пыть-Яхе (ХМАО), которые являются руководителями муниципальных учреждений, обнаружены фальшивые дипломы, сообщает прокуратура Югры.

Нарушения при проверке законности назначения на должности были выявлен у директора горнолыжной базы «Северное сияние» Марсела Тимганова и замдиректора по развитию производства муниципального управления городского хозяйства («УГХ») Дмитрия Авдеенко. Оба являющихся депутатами местной думы, сообщается на сайте прокуратуры.

По информации ведомства, Тимганов представил в личное дело диплом о высшем образовании, полученный в 2003 году в Тюмени по специальности «государственное и муниципальное управление».

«Несмотря на то, что должностное лицо обучалось по данной специальности, с целью прохождения сокращенной образовательной программы им представлен диплом о высшем образовании одного из Пермских университетов, который ему никогда не выдавался», – сообщили в прокуратуре.

Аналогичная ситуацию установлена и у заместителя директора МУП «УГХ». В настоящее время оба депутата уволены.