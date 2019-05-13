Авиакомпании могут обязать не рассаживать детей и родителей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании рассаживать в самолетах членов семьи рядом друг с другом, с данной просьбой он обратился к министру транспорта Евгению Дитриху.

«В настоящее время авиакомпании в большинстве случаев предоставляют места в самолете пассажирам на свое собственное усмотрение. Как следствие, очень часто возникают ситуации, когда летящие на самолете члены одной семьи находятся в разных частях самолета. Это может иметь неблагоприятные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации», – цитирует письмо Власова РИА «Новости».

Депутат пояснил, что, если члены семьи сидят не рядом друг с другом, то во время ЧС ребенок будет пытаться найти родителей, а они будут искать его.

«Такая нервная обстановка будет способствовать панике, а также повышается риск несоблюдения правил безопасности в чрезвычайных ситуациях, и, соответственно, повышается риск для жизни и здоровья граждан. Со своей стороны считаю целесообразным введение соответствующей обязанности для авиакомпаний по рассадке в самолете семей рядом друг с другом. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации», – заключил Власов.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Сообщалось, что один из погибших – ребенок.

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