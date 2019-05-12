Вещи Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне передадут США

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12 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:30  |  vz.ru
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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Зачем маршала Жукова возвращают на Украину

Разрушенный памятник маршалу Победы Георгию Жукову в ХарьковеФото: insidernews.info
Междувластие на Украине может привести к идеологической оттепели, старт которой дан в пророссийских Харькове и Одессе. Так, харьковский мэр Геннадий Кернес и одесский депутат Николай Скорик, вопреки закону о декоммунизации, предлагают вернуть на карты своих городов имя советского полководца Георгия Жукова. Почему политики на Украине решили вспомнить про маршала Победы? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Имя Доренко творило чудеса

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
«Всего вам доброго» – так Доренко завершал свои телевизионные программы. Всего вам доброго, Сергей Леонидович – там, где нет ни рейтингов, ни целевых аудиторий, ни прямых включений, а Шеф не принимает вычеркиваний и правок в тексте жизни. Подробности...
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Связь времен для России стала внутренней потребностью

Андрей Бабицкий, журналист
Я глубоко убежден, что мы – это все те же русские люди, все тот же духовный космос, который начинали строить основатели российского государства и продолжали поколение за поколением, век за веком жители нашей великой страны. Подробности...
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День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались», – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
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      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Вещи Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне передадут США

            12 мая 2019, 19:56

            Текст: Ольга Никитина

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            Генеральная прокуратура Эквадора решила передать Вашингтону все документы, а также некоторые личные вещи основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые он оставил в посольстве страны в Лондоне.

            По данным газеты «Паис», прокуратура согласилась произвести обыск в комнате, где Ассанж проживал на протяжении последних семи лет. Уточняется, что обыск назначен на 20 мая, передает ТАСС.

            Как ожидается, все его документы, мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства будут переданы американской стороне.

            В среду лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.

            Напомним, 11 апреля Ассанжа силой вывели из посольства Эквадора в Лондоне после того, как ему отказали в убежище. Журналист был задержан по запросу властей США.

            47-летний Ассанж был арестован в четверг в посольстве Эквадора по ордеру, выданному еще 29 июня 2012 года за неявку в суд. Ассанж провел в добровольном заключении почти семь лет

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