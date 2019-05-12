Вещи Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне передадут США

Генеральная прокуратура Эквадора решила передать Вашингтону все документы, а также некоторые личные вещи основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые он оставил в посольстве страны в Лондоне.

По данным газеты «Паис», прокуратура согласилась произвести обыск в комнате, где Ассанж проживал на протяжении последних семи лет. Уточняется, что обыск назначен на 20 мая, передает ТАСС.

Как ожидается, все его документы, мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства будут переданы американской стороне.

В среду лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.

Напомним, 11 апреля Ассанжа силой вывели из посольства Эквадора в Лондоне после того, как ему отказали в убежище. Журналист был задержан по запросу властей США.

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