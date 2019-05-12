Директор Алсу прояснил слухи о просьбе засекретить итоги проверки голосования

Директор Алсу Сергей Фадеев заявил, что муж певицы Ян Абрамов не просил голландских владельцев прав на шоу «Голос.Дети» засекретить результаты проверки подсчета голосов, отданных зрителями финала проекта.

«Данный факт не соответствует действительности. Никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями или ни с иными просьбами», – сказал Фадеев «Интерфаксу».

По его словам, соответствующие сообщения «представляют собой фейк-ньюс с целью оказания давления на психологическое состояние малолетного ребенка и манипулирования общественным мнением».

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Абрамов, отец победительницы шестого сезона шоу «Голос.Дети» Микеллы, якобы вышел на правообладателей передачи «Голос. Дети» – голландскую компанию Talpa – и потребовал засекретить результаты проверки подсчета голосов.

Напомним, после того, как в шоу «Голос. Дети» победу одержала дочь Алсу, в соцсетях разгорелся скандал. Многие зрители не поверили в достоверность результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы. В настоящее время Первый канал ведет проверку результатов голосования.

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