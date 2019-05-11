Бузова ответила на оскорбление со стороны Ивлеевой

Звезды Instagram Анастасия Ивлеева и Ольга Бузова рассорились из-за того, что девушек слишком часто сравнивают; ведущая программы «Орел и решка» призналась, что ее «дико бесит» приравнивание к коллеге из «Дома-2».

«Меня дико бесят сравнения с Бузовой. У нас абсолютно разный контент. Просто сравнивают на уровне того, что она «взлетела» в какой-то период, у меня тоже какой-то подъем происходит. И, мол, мы вот такие две юные девчонки, которые сами себя сделали, которые набрали подписчиков. Но! У нас абсолютно разный контент», – заявила Ивлеева на своем YouTube-канале.

«Я делаю свой контент поэтапно, кирпичик к кирпичику... Я делаю его качественным, чтобы его было интересно смотреть. И моя популярность основывалась на благородстве и прекрасности того, что я делала», – заявила она.

По ее словам, Бузова желает «получить хайп на глупости».

«Пока некоторые занимаются тем, что говорят про меня гадости, я занимаюсь любимой работой, которая мне приносит удовольствие», – приводит ответ Бузовой «Московский комсомолец».

Бузова добавила, что работает с 14 лет и «кайфует» от своей жизни.

Ранее телеведущая Ксения Собчак и певица Слава поругались из-за слов Собчак о том, что Ольга Бузова выступает в «маленьких ДК и ужасных залах».

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