Собчак и Слава поругались из-за концертов Бузовой «для бедных»

Телеведущая Ксения Собчак и певица Слава поругались из-за слов Собчак о том, что Ольга Бузова выступает в «маленьких ДК и ужасных залах»; Славу также возмутило то, что Собчак оскорбительно отозвалась о российской глубинке.

Собчак пристыдила Бузову за то, что она «принижает» себя, давая концерты в «ужасных залах» маленьких городов, куда не поехали бы, например, Светлана Лобода или Сергей Шнуров, передает Пятый канал.

Об этом Собчак заявила, когда брала интервью у Бузовой. Кроме того, телеведущая очень оскорбительно отозвалась о маленьких городах.

Слава в Instagram напомнила Собчак, что Алла Пугачева в свое время объездила с концертами каждую глубинку России. Также Слава поинтересовалась, как бывший кандидат в президенты России может себе позволять высказываться в подобном тоне о российской провинции.

Собчак в ответ заявила в Telegram, что «звезды первой величины выступают в концертных залах определенного уровня», и поклонники «к ним приезжают на концерт».

«Трудно представить более народную певицу чем Пугачева, но в зените славы она собирала стадионы, а не ДК. Вот в этом и был мой вопрос: может лучше реже, но круче, чем чаще, но дешевле?» – заявила Собчак.