Дочери Доренко выступили против кремации из-за подозрений в отравлении

Дети журналиста Сергея Доренко после конфликта с его женой обратились в полицию с просьбой установить причины смерти отца, сообщил продюсер Андрей Разин. Они отказываются от кремации, на которой настаивает вдова журналиста, поскольку считают, что таким образом якобы могут быть скрыты следы преступления.

«Дочери обратились в органы внутренних дел с просьбой немедленно произвести все действия, направленные на установление причин смерти, так как они считают, что Сергей Доренко был отравлен. И в результате кремации могут быть скрыты следы убийства», – цитирует Разина РИА «Новости».

Продюсер общался с дочерьми журналиста. Он рассказал, что вопрос о захоронении Доренко на Троекуровском кладбище обсуждался в пятницу утром. Дети настаивали на захоронении в гробу, жена – на кремации.

«Сегодня с 11.00 и почти до 14.00 продолжались ссоры с родственниками. В итоге его последняя жена настояла на кремации. Сегодня вызывалась юрист, которая разруливала эту ситуацию и помогала установить, кто имеет право принять окончательное решение по этому вопросу. Именно поэтому дочери обратились в органы внутренних дел», – отметил он.

Коллега-журналист Доренко рассказал агентству, что дочери подозревают жену журналиста Юлию в отравлении мужа. «Но это бред, конечно», – сказал он.

Ранее стало известно, что между дочерьми Доренко от первого брака Ксенией и Екатериной и последней супругой журналиста Сергея Доренко Юлией возник конфликт из-за формата похорон.

Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище.

Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре Москвы.

По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.