Раскрыто убийство режиссера из Голливуда 30-летней давности

Полиция США арестовала предполагаемого убийцу известного телевизионного режиссера и продюсера Барри Крейна, убитого 30 лет назад.

Полицейские в США арестовали жителя штата Северная Каролина Эдвина Хайатта, которому на момент совершения преступления было 18 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера нашли в гараже, оно было завернуто в простыню. По данным следствия, мужчину ударили керамической статуэткой и задушили телефонным шнуром.

Раскрыть преступление удалось благодаря анализу ДНК, а также отпечатку пальцев, оставленному на угнанном из гаража Крейна автомобиле.

Барри Крейн был режиссером и продюсером многих известных сериалов в 1970-1980-х годах, он также участвовал в создании таких проектов, «Невероятный Халк», «Даллас» и «Миссия невыполнима».

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