Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Песков: Запад выискивает в фильме о Путине скрытые послания для себя
Документальный фильм, посвященный 25-летию первой инаугурации Владимира Путина, будут не только смотреть, но и пересматривать, а в западных странах пусть ищут скрытые послания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил, что фильм о Владимире Путине будут смотреть и пересматривать. Он отметил, что представители Запада могут продолжать искать в картине особые послания для себя, если считают это необходимым, передает РИА «Новости».
Поводом для комментария стал материал немецкой газеты Bild, в котором президента России сравнили с Александром III из-за портрета императора, появившегося в кадре документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Песков добавил: «Блестящий фильм. А дело Bild и иже с ними – выискивать в этих фильмах послания для себя. Пусть выискивают».
Ранее журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин сообщил, что документальная картина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» о Путине побила рекорд среди документальных фильмов последних пяти лет.