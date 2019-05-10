Стрельба произошла в мечети в Лондоне

В лондонской мечети произошла стрельба, сообщает полиция британской столицы.

В мечети «Семи королей» (Seven Kings Mosque) произошел выстрел, когда верующие собрались для молитвы. Пострадавших нет, но мечеть закрыта, передает ТАСС со ссылкой на Mirror.

Полиция считает, что выстрел «был произведен с использованием холостых патронов». Инцидент не связан с терроризмом.