Крупные российские банки начали внедрять Open banking

Крупные российские банки начали объединять данные о счетах клиентов

Tекст: Ольга Никитина

Клиенты смогут видеть свои дебетовые счета и операции по ним в приложениях разных банков-партнеров и управлять ими в одном месте, передает ТАСС.

Как сообщили в ВТБ, участники пилотного проекта выстраивают архитектуру системы хранения и передачи данных, чтобы обеспечить 100-процентную защиту данных при информационном обмене.

Участники фокус-группы из ВТБ и «Альфа-банка» в октябре в тестовом режиме получат взаимную информацию о своих дебетовых счетах и картах, а также будут видеть истории операций по ним, рассказали в кредитной организации.

В «Сбере» сообщили, что до конца этого лета такая возможность появится уже у более сотни тысяч клиентов.

Важным условием обмена данными является получение согласия у клиента банка. Сейчас Минцифры при участии Банка России работает над созданием платформы коммерческих согласий на базе портала «Госуслуги». Внедрение обязательного использования открытых API для участников финансового рынка начнется поэтапно, с 2026 года.