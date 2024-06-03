В Курской области объявили ракетную опасность

Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами

Военкор Поддубный: Обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS нашли в Белгороде

Tекст: Вера Басилая

По его словам, расчеты ПВО ВС России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет, судя по обломкам, найденным на земле, стреляли РСЗО M142 HIMARS, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал военкора.

Поддубный отметил, что применение этого типа вооружения невозможно без западных военных, «самодеятельность» киевского режима исключена. Военкор считает, что сам факт попытки удара говорит о новом витке эскалации, на которую пошел Вашингтон, что говорит о прямом участии НАТО в войне против России.

Ранее сообщалось, что российские ПВО отражают ракетную атаку в Белгороде, прозвучало более 20 взрывов.

Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.