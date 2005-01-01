В США позавидовали русским из-за Киркорова

На популярном сайте Reddit выложили фотографию российского певца Филиппа Киркорова, который в Минске постоял за прилавком «Макдональдса»; американцы восхитились русской суперзвездой, сравнив его с Тупаком, Элтоном Джоном и Фредди Меркьюри одновременно.

Один из пользователей Reddit выложил фото Киркорова с подписью «Тайная МакВечеря», сравнив фотографию со знаменитой картиной Леонардо да Винчи. В комментариях спросили, что происходит на фото, после чего американцам пояснили, что это российская суперзвезда, которая выполняет работу персонала в «Макдональдсе».

«Это русская поп-звезда, которая похожа на что-то наподобие Тупака, Элтона Джона и Фредди Меркьюри в одном лице», – написал один из пользователей.

Некоторые назвали его «русской версией Майкла Джексона».

«Почему мы так беспокоимся, что русские захватят Америку? У нас нет ничего похожего на этого чувака, и это реальный позор», – пишет еще один.

Другие сравнили Киркорова с американским актером Джеком Блэком, которого тоже видели в бургер-ресторане в Лос-Анджелесе.

«От него исходит харизма, и он настолько беспечен, насколько это возможно», – пишет еще один пользователь о Киркорове.

Также пользователи стали интересоваться творчеством певца и нашли клип на песню «Ибица», который очень понравился подписчикам.