Завершен анализ ДНК жертв крушения бизнес-джета в Германии

По данным прокуратуры германского Дармштадта, завершен ДНК-анализ с места крушения в ФРГ бизнес-джета, на котором летела глава Совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филева.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что по итогам проведенного анализа ДНК теперь можно без сомнения сказать, что в авиакатастрофе 31 марта 2019 года погибли 55-летняя российская предпринимательница, ее 81-летний отец и 53-летний пилот», – рассказал представитель прокуратуры Роберт Хартман.

Отмечается, что причины катастрофы по-прежнему неизвестны, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что официально личности погибших при крушении еще не установлены.

Напомним, 31 марта рядом с аэропортом «Эгельсбах» в Германии разбился бизнес-джет, принадлежавший российской авиакомпании «Глобус», на борту самолета находились три человека. Одной из пассажиров являлась супруга основателя компании S7 Филева.

Позже стало известно, что частному самолету уже приходилось совершать аварийную посадку несколько лет назад. По факту крушения воздушного судна Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело.