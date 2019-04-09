Мать запертых в Мытищах детей пришла пьяной во время работы полиции

Мать найденных в антисанитарных условиях в квартире в Мытищах детей вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения во время того, как в помещении работали сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается также, что с детьми до прихода матери находилась бабушка, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы МВД по Московской области Татьяну Петрову.

«По прибытию на место из-за двери квартиры были слышны крики и плач детей. Дверь в квартиру открыла их 66-летняя бабушка. В помещении находились четверо детей в возрасте от двух до восьми лет. В процессе выяснения обстоятельств в квартиру вошла 32-летняя мать малолетних, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения», – рассказала Петрова.

Она добавила, что всех четверых детей передали в управление опеки и попечительства по городскому округу Мытищи.

Ранее полиция обнаружила четырех детей в квартире, непригодной для проживания в связи с антисанитарными условиями. Выяснилось, что они не посещали учебные заведения, не были прикреплены к поликлинике, а у трех из них не было даже свидетельства о рождении. Всем детям требовалась помощь логопеда и дефектолога. Против матери возбудили уголовное дело.

Позже стали известны подробности проживания детей: все четверо были очень грязные, жили в комнате без света, их бабушка часто приносила еду с помойки, а также распивала вместе с матерью детей спиртные напитки. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова планирует разобраться в ситуации.