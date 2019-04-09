В Москве простились с Георгием Данелией

В московском Доме кино прошла церемония прощания с народным артистом СССР, создателем фильмов «Я шагаю по Москве» и «Афоня» Георгием Данелией.

Проститься с режиссером пришли сотни друзей, коллег и поклонников режиссера. На экране были показаны отрывки из фильмов Данелии, прозвучали песни из его кинокартин, передает ТАСС.

Траурную церемонию посетили специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, актер Евгений Стеблов, кинодраматург Александр Адабашьян, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров и многие другие.

«Ушел из жизни мой учитель, самый добрый режиссер, который снял такие картины, которые никто в мире не снимал, – отметил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. – Моя любимая картина, как и у многих – «Не горюй». Это был удивительный мастер, очень скромный человек».

Режиссер Александр Адабашьян назвал Георгия Николаевича обладателем абсолютного чувства юмора, что редко встречаешь в людях.

«Ушел не только замечательный режиссер, потрясающий человек – за ним ушел весь мир, который он создал, мир его картин. В этом мире было все – свои праведники, грешники, негодяи, красавицы, была любовь и смерть. Все это переполнено любовью к своим персонажам и зрителям», – сказал Адабашьян.

Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров подчеркнул, что режиссерский почерк Данелии можно было узнать даже с самых первых кадров. По его мнению, он был последним из великой советской троицы комедиографов – Гайдай, Рязанов, Данелия.

«Георгий Николаевич, мы будем смотреть ваши фильмы, разговаривать с вами через экран», – сказал режиссер. – Его основной тезис был – кино должно быть добрым, оно должно дарить надежду».

По словам продюсера Сергея Сельянова, фильмы Данелии навсегда останутся в истории, поскольку сейчас таких фильмов больше нет. Вместе с Константином Эрнстом и Леонидом Ярмольником Сельянов продюсировал последний фильм Данелии – «Ку! Кин-дза-дза».

Советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет. Похороны Данелии состоятся на Новодевичьем кладбище.

Он снял 19 фильмов, в 17 картинах был сценаристом. Среди его шедевров: «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Афоня», «Кин-дза-дза», «Осенний марафон», «Орел и решка», «Фортуна».

Ранее газета ВЗГЛЯД собрала главные высказывания из фильмов великого Георгия Данелии.

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