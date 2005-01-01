Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

Умер народный режиссер Георгий Данелия. Он снял 19 фильмов, в 17 картинах был сценаристом. Среди его шедевров: «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Афоня», «Кин-дза-дза». Многие реплики из этих фильмов мы помним наизусть.