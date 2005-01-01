Автомобилисты оценили идею электронного договора купли-продажи

«Это элемент прогресса, который распространяется на договорную сферу», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, комментируя возможность появления электронного договора купли-продажи машин.

«Любой документ может существовать в электронном виде, в том числе и договор купли-продажи, если там есть регулирующие регламенты того, как он должен подписываться и составляться», – заметил Похмелкин.

Если требования, которые предъявляются к электронному договору, будут соблюдены, то он будет иметь такую же юридическую силу, как и составленный в письменой форме документ, уверен собеседник.

Похмелкин пояснил, что сегодня, чтобы провести сделку купли-продажи, сторонам приходится либо встречаться для подписания договора, либо посылать его по почте, а отправка документа через интернет значительно ускорит процесс оформления сделки. С помощью электронных договоров люди смогут быстро оформлять юридические отношения и реализовывать свои интересы, полагает эксперт.

«Представьте: вы находитесь с продавцом или покупателем в разных регионах, но вам не нужно будет встречаться лично и не надо будет ждать, вы сможете заключить договор за несколько минут. Одна сторона подписала и направила по электронной почте другой, договор вступил в действие и дальше все исполняется – это удобно», – заметил Похмелкин.

Однако эксперт сомневается, что данное нововведение быстро приживется в России. Причиной тому, по словам Похмелкина, служит сильная инерция и консерватизм юридической практики.

«Но в том факте, что такая возможность будет предоставлена, не вижу ничего крамольного. Важно, чтобы все было юридически корректно и люди соблюдали требования, установленные к этому документу. Главная проблема не в оформлении договора, а в его содержании и исполнении», – заключил собеседник.

Напомним, ранее стало известно, что через два года в России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей.