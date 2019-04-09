В России может появиться электронный договор купли-продажи авто

В России через два года может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил гендиректор компании «Электронный паспорт» (входит в Ростех) Илья Минкин.

Минкин сообщил, что «очень хочется сделать электронный договор купли-продажи», и в данный момент этим занимаются «в инициативном порядке», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «важно подготовить госорганы к возможности приема таких документов». Переговоры с заинтересованными ведомствами уже ведутся; «в перспективе полутора-двух лет это может появиться».

Гендиректор «Электронного паспорта» подчеркнул, что «речь пока идет только об автомобилях».

Минкин добавил, что в настоящее время много вопросов к электронной подписи, которая в России не очень распространена.

«Очень надеюсь, что когда-нибудь применение электронной подписи станет общепринятой практикой и, например, смартфон сможет выполнять функцию электронной подписи, идентифицируя подписанта по различным параметрам», – сказал он.

В целом идей по цифровизации много, все они так или иначе связаны с электронным паспортом.

«Первый проект – это электронное одобрение типа транспортного средства. Пока спрогнозировать сроки не могу, но очень бы хотелось, чтобы к 1 ноября у всех организаций, занимающихся производством и импортом автомобилей, была возможность оформлять такой документ в электронном виде», – отметил Минкин.

Он также сообщил, что в обозримом будущем в электронном ПТС появится информация об ОСАГО, а в перспективе и о КАСКО.

В данный момент и до 1 ноября 2019 года действует так называемый переходный период, в ходе которого все участники рынка должны перестроить свои технологические и бизнес-процессы под внедрение электронных ПТС; с ноября на новые машины будут оформляться уже исключительно электронные паспорта.

Бумажные ПТС с этого времени на новые автомобили выдавать перестанут.

В декабре сообщалось, что в России могут ввести цифровые водительские права.