Звезда «Тайн Смолвиля» призналась в рабовладении и участии в секс-культе

Американская звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк признала вину в участии в секс-культе Nxivm, сообщают СМИ.

Суд состоялся в Бруклине. Мэк раскаялась и заявила, что «должна понести полную ответственность». Она извинилась перед родителями и «хорошими людьми, которым навредила ошибочной приверженностью» культу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Page Six.

По признанию актрисы, она входила в секретную группу внутри Nxivm и приказывала женщинам в этой группе «выполнять для нее услуги». Мэк сообщила, что у нее был раб.

Актриса признала вину в вымогательстве и заговоре с целью вымогательства, включая шантаж и принудительный труд. Мэк грозит 20 лет тюрьмы.

Год назад Мэк была арестована по обвинению в вербовке женщин в секту, где их заставляли заниматься сексом с главой Nxivm Китом Раньером и клеймили его инициалами. СМИ сообщали, что Мэк пыталась завербовать звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон.

Другая звезда сериала «Тайны Смолвиля», актриса Кристин Кройк, обвиняется в пособничестве при вербовке женщин в секту. В секте было 50 секс-рабынь.