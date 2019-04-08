Врио главы Оренбургской области пообещал переселить из аварийного жилья 5,3 тыс. человек

Оренбургская область первой из российских регионов заключила с Фондом содействия реформированию ЖКХ договор о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, врио главы региона Денис Паслер заявил, что будут переселены 5,3 тыс. человек.

В церемонии подписания договора участвовали Паслер, замминистра строительства Максим Егоров, председатель набсовета госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» разработан областной проект и региональная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы. По ней предусматривается расселение многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Общий объем программы финансирования составляет около 3,5 млрд рублей, из них средства Фонда ЖКХ – 3,3 млрд рублей. Оренбургская область стала первым регионом страны, с которым заключается договор на финансовую поддержку Фонда.

«С 2008 года в Российской Федерации реализуются программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда при финансовой поддержке федерального бюджета, предоставляемой субъектам Российской Федерации государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. За этот период переселено более миллиона граждан из аварийных домов площадью превышающей 16 млн кв. м», – сказал Степашин.

Он отметил, что нужно добиться, чтобы площадь расселяемого в год аварийного жилья на 30% превышала площадь жилья, признаваемого аварийным.

«Сокращение аварийного жилищного фонда – одна из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря сотрудничеству правительства Оренбургской области с Фондом содействия модернизации ЖКХ из аварийного жилья будут переселены более 5,3 тыс. оренбуржцев. До 2025 года в 26 муниципальных образованиях области расселят 99,07 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Мы реализуем все в намеченные сроки», – заявил Паслер.

Генеральный директор – председатель правления Фонда Константин Цицин вручил Паслеру первое платежное поручение на сумму 108,55 млн рублей в качестве авансового платежа на старт программы.

Всего по заявке, поданной в Фонд ЖКХ 5 апреля, Оренбургская область на реализацию первого этапа программы (2019 – 2020 годы) получит из средств госкорпорации 361,86 млн рублей при областном софинансировании 19,47 млн рублей. Средства будут направлены на переселение 584 человек из 245 аварийных жилых помещений общей площадью 10,96 тыс. кв. метров в 10 муниципальных образованиях.

Участниками первого этапа реализации программы станут города Оренбург, Медногорск, Орск, Гайский городской округ, а также Кваркенский, Переволоцкий и Оренбургский районы. Наибольшее количество аварийных многоквартирных домов планируется расселить на востоке области.