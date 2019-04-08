Армия Хафтара назвала условие перемирия

Вопрос установления перемирия в Триполи и его сроки определят на основе мнений командиров Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, заявил бригадный генерал ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

«Перемирие и его сроки будут установлены исходя из оценок командиров на местах», – сказал аль-Мисмари, передает ТАСС.

Напомним, 4 апреля фельдмаршал Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. 5 апреля его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт. Сообщается, что в настоящее время подразделения ЛНА покинули территорию аэропорта ливийской столицы.