Матерившуюся на уроке томскую учительницу наказали

Учитель школы-интерната для слабослышащих в Томске получила выговор после публикации в Сети видео того, как она материлась на уроке, сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Учителю объявлен выговор. По ее собственному желанию, занятия в классе [который снял видео] педагог больше не ведет», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что в целом женщина продолжает работать учителем.

В марте в соцсетях появилось видео, на котором педагог томского интерната для слабослышащих детей в присутствии ученика общалась с кем-то по телефону, используя ненормативную лексику. На записи слышен ее рассказ о том, что у нее два высших образования и она может вести в школе пять дисциплин, в том числе обществознание.

По данному факту была организована проверка.

Как сообщала глава департамента Ирина Грабцевич, «в департамент поступили звонки от родителей класса в защиту педагога».