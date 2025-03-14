Малькевич назвал российские соцсети самыми безопасными

Tекст: Дарья Григоренко

«Все собранные данные о детях используются для того, чтобы показывать им более релевантные, по мнению площадки, материалы. Однако деструктивные фото и видео в рекомендациях, которые постоянно появляются на зарубежных платформах, могут негативно сказаться на психике ребенка и затруднить критическое восприятие информации. На мой взгляд, только российские социальные сети сегодня можно считать безопасными для использования, поскольку их системы модерации эффективно блокируют неприемлемый контент и не допускают его распространения», – отметил Малькевич.

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что «алгоритмы западных платформ целенаправленно вовлекают подростков в бесконечный поток материалов, зачастую вредных или опасных». «Даже после наложения крупных штрафов, как в случае с TikTok, иностранные социальные сети продолжают нарушать правила, так как прибыль от использования данных превышает возможные издержки. А глобальное влияние и коммерческие интересы этих площадок серьезно затрудняют соблюдение требований даже в странах с развитым законодательством», – сообщил Немкин.

Ранее управление комиссара по информации Великобритании (ICO) начало расследование в отношении TikTok, Reddit и Imgur о защите персональных данных детей. TikTok обвиняется в использовании данных подростков для подбора контента. Представители платформы заявляют о мерах защиты конфиденциальности подростков.

ICO заявило, что TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, использует личные данные подростков для подбора контента. Представитель TikTok подчеркнул, что система рекомендаций платформы оснащена мерами защиты конфиденциальности и безопасности подростков. Reddit и Imgur также попали под проверку в связи с обработкой данных несовершеннолетних пользователей. В случае выявления нарушений ICO намерено заслушать объяснения компаний перед вынесением окончательного решения.

В 2023 году ICO оштрафовало TikTok на 12,7 млн фунтов за использование данных детей без согласия родителей. Reddit сотрудничает с регулятором для внесения изменений в свои процессы. Imgur пока не комментировал ситуацию.